ابنة عاصي الحلاني تعقد قرانها مدنيا في الإمارات وحفل الزفاف في لبنان.. لماذا؟
ابنة عاصي الحلاني تعقد قرانها مدنيا في الإمارات وحفل الزفاف في لبنان.. لماذا؟
احتفل فارس الغناء العربي الفنان اللبناني عاصي الحلاني بزواج ابنته الكبرى ماريتا على كميل أبي خليل في حفل زفاف أقيم في لبنان، بينما تم عقد قرانهما في أبوظبي وفقا للقانون الإماراتي.
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