الاتحاد الدولي للمحترفين يحذر من التعاقد مع الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم يرد

قبل 31 دقيقة

حذر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم للمحترفين من التوقيع للأندية المصرية، مشيرا إلى وجود انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق، يذهب ضحيتها لاعبون ومدربون، تشمل عدم دفع المستحقات ومصادرة جوازات السفر.

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