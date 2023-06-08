لماذا فضل ميسي الانتقال إلى إنتر ميامي بدلا من الهلال السعودي؟ وكيف علق السعوديون؟

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ينضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي بعد مغادرته باريس سان جيرمان بطل فرنسا. ومن المقرّر أن يرفض لاعب برشلونة السابق عرضا أضخم من نادي الهلال السعودي.

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