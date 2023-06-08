دوري أبطال أوروبا: آخر استعدادات مانشستر سيتي وإنتر ميلانو قبيل النهائي المنتظر السبت

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دوري أبطال أوروبا: آخر استعدادات مانشستر سيتي وإنتر ميلانو قبيل النهائي المنتظر السبت

قبل 40 دقيقة

نتعرف على آخر استعدادات مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي قبيل النهائي المنتظر السبت لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكيف تستعد تركيا لاستضافة هذا النهائي الذي سيقام في ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول؟

وفي هذه الحلقة نتحدث عن الكواليس التي أدت إلى عدم عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة الإسباني، وإعلان انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي.

كما نتطرق للصفقات الكبيرة المرتقبة لأندية الدوري السعودي بعد انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى نادي الاتحاد .

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