المحتوى الرقمي العربي

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المحتوى الرقمي العربي

قبل 50 دقيقة

تسجَل اللغة العربية حضورًا ضعيفًا في محتواها الرقمي على الإنترنت مقارنةً باللغات العالمية الأخرى. أظهر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن حجم المحتوى العربي على الإنترنت لا يتجاوز 3%. ولذلك، في بي بي سي إكسترا قررنا البحث عن أسباب ضعف المحتوى الرقمي العربي ووسائل زيادة الإنتاج باللغة العربية.

شاركتنا في الحوار أماندا أبي عبدالله، مؤسِّسة منصة "خَطِيرة" المعنية بقضايا المرأة، وماريا عليان، مقدِّمة برنامج "سمعتوها مني". كما تواجدَ معنا عبر تطبيق زوم براء إنذار منتج ومقدم برنامج "بندق"، الذي يحقق مئات الآلاف من المشاهدات على "يوتيوب". ويعد "بندق" برنامجًا سوريًا للرسوم المتحركة متخصصًا في تبسيط العلوم ونقل المعلومات العامة.

وفي رحلتنا لاكتشاف المحتوى العربي على الإنترنت، قمنا بزيارة أكاديمية الإعلام الجديد في دبي، حيث يتعلم الطلاب أساليب إنتاج المحتوى، وتعرفنا على فريق مصري يُعرف باسم "أخضر". يتخصص في تحويل الكتب إلى قصص مشوقة بهدف تعزيز المحتوى العربي على الإنترنت.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: رانيا الشلبي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.