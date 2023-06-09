قرش الغردقة.. مقتل مواطن روسي بعد مهاجمته من قبل سمكة قرش في مصر

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

قرش الغردقة.. مقتل مواطن روسي بعد مهاجمته من قبل سمكة قرش في مصر

قبل 46 دقيقة

في حادث مأساوي، هاجمت سمكة قرش من نوع "النمر" مواطنا روسيا عمره 24 عاما في مياه البحر الأحمر بالغردقة المصرية، ما أدى إلى وفاته على الفور. وقامت السلطات المحلية بإيقاف جميع النشاطات المائية ريثما يتم اتخاذ تدابير إضافية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: