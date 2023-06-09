جورجيا ميلوني.. ترجمة خاطئة لكلامها تضع الرئاسة التونسية في موقف محرج مع إيطاليا

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جورجيا ميلوني.. ترجمة خاطئة لكلامها تضع الرئاسة التونسية في موقف محرج مع إيطاليا

قبل 23 دقيقة

أثارت ترجمة فورية خاطئة لبيان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد لقائها الرئيس التونسي قيس سعيد موجة من الانتقادات والسخرية. فقد أشارت الترجمة إلى أن إيطاليا تنوي ضخ 700 مليون يورو لدعم تونس، في حين أكدت الحكومة الإيطالية أن إجمالي قيمة مشاريع التعاون مع تونس تصل إلى نحو 700 مليون يورو.

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