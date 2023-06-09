طلال العياري: سقوط مشروع قيس سعيّد لم يعد بعيدا.

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طلال العياري: سقوط مشروع قيس سعيّد لم يعد بعيدا.

قبل 21 دقيقة

أشار طلال العياري رئيس الهيئة السياسية في حزب العمل والإنجاز التونسي إلى أنّ معظم الأحزاب السياسية في تونس تفتقد إلى ممارسة ديمقراطية في داخلها، ومن بينها حركة النهضة التي استقال وآخرون منها وانضموا إلى حزب العمل والإنجاز حيث تتخذ مؤسساته القرار وليس حزباً أو مجموعة أشخاص، حسب تعبيره.

وقال رئيس الهيئة السياسية في حزب العمل والإنجاز إنّ أحزاب المعارضة التونسية تسعى لاستعادة الديمقراطية وإيجاد بدائل اقتصادية، رغم إقراره بأنّ الديمقراطية في تونس قبل قرارات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز قبل عامين، لم تكن في أفضل حالاتها وإنّما كانت تعتريها هنات كثيرة على حد قوله.

انتقد طلال العياري أوضاع حقوق الإنسان والحريات بلاده مشيراً إلى الاعتقالات التي يتعرض لها المعارضون ومن بينهم شباب يُعتقلون "وتتم مقاضاتهم عسكرياً بسبب منشور "على حد تعبيره.

وأكد رئيس الهيئة السياسية في حزب العمل والإنجاز أنّ مشروع قيس سعيّد لا يملك أدوات الاستمرار، وأنّ الزمان كفيل بإسقاطه بل لم يعد سقوطه أمراً بعيداً حسب رأيه.

فكيف ينظر طلال العياري إلى هامش الحريات الممنوحة للبعض في تونس؟ وما هي القضايا التي تتفق أو تختلف حولها المعارضة التونسية؟