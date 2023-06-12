رومانيا تعتذر رسميا و تستدعي سفيرها في كينيا بعد تصريحات عنصرية ضد الأفارقة
رومانيا تعتذر رسميا و تستدعي سفيرها في كينيا بعد تصريحات عنصرية ضد الأفارقة
استدعت رومانيا سفيرها في كينيا، دراغوس تيغاو، للعودة إلى العاصمة بوخارست، وقدمت اعتذاراً رسميا بعدما شبه دبلوماسيين أفارقة "بالقرود". وبررت وزارة خارجية رومانيا ردها المتأخر بأنها علمت بأمر هذه التصريحات في الثامن من يونيو/حزيران الجاري، رغم وقوعه في نهاية أبريل/نيسان الماضي.
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