رومانيا تعتذر رسميا و تستدعي سفيرها في كينيا بعد تصريحات عنصرية ضد الأفارقة

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رومانيا تعتذر رسميا و تستدعي سفيرها في كينيا بعد تصريحات عنصرية ضد الأفارقة

قبل ساعة واحدة

استدعت‭ ‬رومانيا‭ ‬سفيرها‭ ‬في‭ ‬كينيا،‭ ‬دراغوس‭ ‬تيغاو،‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬بوخارست،‭ ‬وقدمت اعتذاراً رسميا ‬بعدما شبه دبلوماسيين أفارقة "بالقرود". وبررت وزارة خارجية رومانيا ردها المتأخر بأنها علمت بأمر هذه التصريحات في الثامن من يونيو/حزيران الجاري، رغم وقوعه في نهاية أبريل/نيسان الماضي.

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