نيمار.. هل ينضم نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف الهلال السعودي؟

بعد أن حسم ليونيل ميسي مصيره وانتقل إلى أنتر ميامي، بدأ نادي الهلال البحث عن لاعب عالمي جديد وبدأت التقارير تتحدث عن أن وفدا من الهلال يزور باريس حاليا لبحث انضمام النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان إليه.