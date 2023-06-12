كولومبيا: العثور على 4 أطفال أحياء بعد تحطم طائرتهم
كولومبيا: العثور على 4 أطفال أحياء بعد تحطم طائرتهم
وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العثور على الأطفال بعد أربعة أسابيع من البحث بأنه "فرح يملأ كل البلاد". وعثر الجيش على أربعة أطفال بعمر 11 شهرا و4 أعوام و9 أعوام و13 عاما بعد تحطم الطائرة التي كانوا يستقلونها ووفاة والدتهم.
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