البكالوريا في الجزائر.. سجن وغرامات مالية بحق طلاب متهمين بالغش
البكالوريا في الجزائر.. سجن وغرامات مالية بحق طلاب متهمين بالغش
قضت محكمة جزائرية بسجن طالبة من طلاب البكالوريا سنة نافذة وغرامة مالية 200 ألف دينار، وذلك بعد إدانتها بالغش في الامتحانات.
كذلك، تم إدانة 21 طالبا بتهم تتعلق بالغش وتسريب أسئلة وأجوبة في امتحانات البكالوريا.
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