مصر: مشروع "مقبرة الخالدين" لنقل المدافن يثير الجدل
مصر: مشروع "مقبرة الخالدين" لنقل المدافن يثير الجدل
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتضم رفات ذوي الإسهامات المهمة في تاريخ البلاد..وتصاعدت مؤخرا حملات منددة بقيام السلطات الحكومية على إزالة مقابر شخصيات تاريخية بالقاهرة القديمة بغرض فتح طرق وإقامة جسور.
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