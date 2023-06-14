الاتجار بالجنس.. تحقيق صحفي ينتقد "تقاعس" الإمارات عن حماية الضحايا

قبل 19 دقيقة

خلص تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ورويترز، إلى أن الإمارات وجهة رئيسية للاتجار بالجنس. وانتقد ناشطون وجهات نيجيرية ما وصفوه بتقاعس السلطات الإماراتية عن حماية الضحايا، لكن الأخيرة نفت ذلك.