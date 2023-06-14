سريت أحمد شقور ..مقتل شابة فلسطينية مثلية يثير غضبا

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سريت أحمد شقور ..مقتل شابة فلسطينية مثلية يثير غضبا

قبل 13 دقيقة

نظم نشطاء مدافعون عن حقوق المثليين وقفة احتجاجية تأبينية للشابة الفلسطينية سريت أحمد شقور التي قتلت قبل أيام بطلق ناري في قرية بمدينة الجليل.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة التي تزامنت مع احتجاجات تندد بـ "تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة والعنف".

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