زيارة تبون إلى موسكو.. تنويع للشراكة أم تحالف ضد الغرب والمغرب؟

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وكان تبون بدأ الثلاثاء زيارة إلى روسيا هي الأولى له منذ توليه الحكم نهاية 2019. وتأتي زيارته في ظل وضع إقليمي معقدة، يتسم بتوتر في العلاقات الجزائرية المغربية وفتور مع فرنسا.