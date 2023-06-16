زيارة تبون إلى موسكو.. تنويع للشراكة أم تحالف ضد الغرب والمغرب؟
زيارة تبون إلى موسكو.. تنويع للشراكة أم تحالف ضد الغرب والمغرب؟
طرح اللقاء الذي جمع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون أسئلة كثيرة حول إمكانية توجه الجزائر شرقا.
وكان تبون بدأ الثلاثاء زيارة إلى روسيا هي الأولى له منذ توليه الحكم نهاية 2019. وتأتي زيارته في ظل وضع إقليمي معقدة، يتسم بتوتر في العلاقات الجزائرية المغربية وفتور مع فرنسا.
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