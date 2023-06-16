منع فيلم "سبايدرمان" الجديد في دول عربية بسبب "المثلية الجنسية"

قبل 11 دقيقة

أعلنت شركة "فوكس سينما" العاملة في دول الخليج ومصر ولبنان أنها لن تعرض فيلم "سبايدرمان- أكروس ذا سبايدر-فيرس". ويُعتقد أن قرارها جاء بعد الجدل على عبارة في الفيلم تدعو لحماية الأطفال المتحولين جنسيا. وأعلنت جهات رسمية في السعودية والإمارات بشكل غير مباشر عن حظر الفيلم.