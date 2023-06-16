منع فيلم "سبايدرمان" الجديد في دول عربية بسبب "المثلية الجنسية"
منع فيلم "سبايدرمان" الجديد في دول عربية بسبب "المثلية الجنسية"
أعلنت شركة "فوكس سينما" العاملة في دول الخليج ومصر ولبنان أنها لن تعرض فيلم "سبايدرمان- أكروس ذا سبايدر-فيرس". ويُعتقد أن قرارها جاء بعد الجدل على عبارة في الفيلم تدعو لحماية الأطفال المتحولين جنسيا. وأعلنت جهات رسمية في السعودية والإمارات بشكل غير مباشر عن حظر الفيلم.
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