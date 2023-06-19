النشيد الجزائري.. وزيرة الخارجية الفرنسية تغضب الجزائريين بتصريح عن فقرة فرنسا في نشيد "قسما"
النشيد الجزائري.. وزيرة الخارجية الفرنسية تغضب الجزائريين بتصريح عن فقرة فرنسا في نشيد "قسما"
أثار تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عن النشيد الوطني غضب الجزائريين. وقالت الوزيرة إن المقطع المتعلق بفرنسا في النشيد الوطني قد أصبح "خارج الزمن". التصريح اعتبره البعض تدخلا في شؤون الجزائر وخرقا للأعراف الدبلوماسية.
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