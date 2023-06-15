فيديو "صاحبة الفستان الأزرق" حديث المصريين.. فما القصة؟
فيديو "صاحبة الفستان الأزرق" حديث المصريين.. فما القصة؟
فيديو رقصة صاحبة الفستان الأزرق الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يعود لسيدة تدعى ياسمين من محافظة الدقهلية، يثير جدلا حول تصوير أشخاص دون إذنهم. صاحبة الفيديو قالت إنها مهددة من زوجها بالطلاق بسبب انتشار الفيديو، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
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