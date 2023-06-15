سبتة ومليلية..خرائط غوغل تثير حفيظة إسبانيا
سبتة ومليلية..خرائط غوغل تثير حفيظة إسبانيا
أثارت شركة غوغل الأمريكية غضبا في إسبانيا بعد تصنيفها لمدينتي سبتة ومليلية كمناطق متنازع عليها برسم حدودها بخطوط متقطعة. وتقع المدينتان تحت السيادة الإسبانية في حين يواصل المغرب مطالبه بعودتهما لسيادته أما الأمم المتحدة فلا تصنفهما ضمن المناطق المتنازع عليها.
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