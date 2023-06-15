شركة طيران صينية تفرض "وزنا مثاليا" للمضيفات والمضيفين
شركة طيران صينية تفرض "وزنا مثاليا" للمضيفات والمضيفين
أثارت تعليمات شركة هينان للخطوط الجوية في الصين الانتقادات بسبب إلزامها المضيفات بالحفاظ على وزن معين من أجل الاستمرار في العمل. ودافعت الشركة قائلة إن الهدف من الإجراء الحرص على لياقة الموظفين وقدرتهم على أداء العمل وهم بصحة جيدة، لا التركيز على مظهرهم.
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