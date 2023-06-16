بدر جاموس: المعارضة موحدة ومتمسكة بالقرار 2254

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بدر جاموس: المعارضة موحدة ومتمسكة بالقرار 2254

قبل ساعة واحدة

أكد الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة على وحدة المعارضة السورية تحت مظلة الهيئة وتمسكها بأهدافها والتي تتمثل في المطالبة بالتغيير السياسي في بلاده من خلال تطبيق قرار الأمم المتحدة 2254 الذي تعثر بسبب رفض النظام السوري حسب رأيه، مضيفا بأنّ "حل التطبيع مع النظام وإعادته إلى المجموعة العربية لن يكون بديلاً عن الحل السياسي" على حد تعبيره.

وأشار رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة إلى التزام الجامعة العربية والحكومة التركية بالقرار رقم 2254 رغم أن تطبيقه يتأثر بالمتغيرات على المستويين الدولي والإقليمي، وفقا لما قاله.

وشدد بدر جاموس على عدم سعي المعارضة السورية أو رغبتها في تولي مناصب أو أن تكون بديلاً عن الرئيس بشار الأسد أو الحكومة السورية، بل إنّها تهدف إلى تشكيل نظام ديمقراطي تتحقق فيه العدالة ويتم من خلاله التخلص من "القبضة الأمنية التي تقتل وتعتقل السوريين"، حسب تعبيره.

فيما يتعلق بالموقف التركي تجاه المعارضة، أكد الدكتور بدر جاموس على أنّ موقف المكونات السياسية التركية والأجهزة الأمنية ما زال على ما كان عليه بشأن إشراك المعارضة السورية في المفاوضات وإيجاد حل سلمي للصراع في سوريا.

فما هي أسباب تعثر المفاوضات منذ اثني عشر عاما من الصراع في سوريا؟ وما الذي يمنع أن تتفاوض المعارضة في دمشق؟ وكيف يرى بدر جاموس مستقبل سوريا بعد عقدين من الزمان؟