محمد بن سلمان يصل فرنسا في زيارة رسمية ويقيم في منزله قصر لويس الرابع عشر

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

محمد بن سلمان يصل فرنسا في زيارة رسمية ويقيم في منزله قصر لويس الرابع عشر

قبل 24 دقيقة

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة تستغرق عشرة أيام. ويتضمن جدول أعماله ترأس وفد بلاده في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" و ملف استضافة السعودية "إكسبو 2030" بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين فرنسا والسعودية والحرب على أوكرانيا.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: