مصطفى بكري.. النائب المصري يناشد ولي العهد السعودي باستعمال الجنيه المصري بالحج
مصطفى بكري.. النائب المصري يناشد ولي العهد السعودي باستعمال الجنيه المصري بالحج
ناشد النائب المصري مصطفى البكري ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، من أجل السماح للحجاج المصريين باستخدام الجنيه المصري بدلا عن الريال السعودي. تصريحات بكري أثارت حفيظة المصريين أبرزهم الملياردير المصري نجيب ساويرس.
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