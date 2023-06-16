مشرعة أسترالية تبكي في البرلمان وتشكو من تعرضها "للتحرش الجنسي"

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ادعت المشرعة الأسترالية ليديا ثورب تعرضها للتحرش الجنسي اللفظي والجسدي من قبل زميلها البرلماني ديفيد فان داخل مبنى البرلمان. وقدمت ثورب تفاصيل الواقعة خلال جلسة لمجلس الشيوخ. من جانبه نفى فان من الحزب الليبرالي القيام بأي من هذه الاعتداءات.