غرق قارب المهاجرين: هل كان بإمكان خفر السواحل اليوناني إنقاذ المئات من الغرق؟

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غرق قارب المهاجرين: هل كان بإمكان خفر السواحل اليوناني إنقاذ المئات من الغرق؟

قبل 22 دقيقة

لقي 78 شخصا على الأقل حتفهم بينما لا يزال ما يقدر بنحو 500 شخص في عداد المفقودين بعد غرق مركب صيد في عرض البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية.

وبينما يقول خفر السواحل اليوناني إن المركب كان يسير بشكل طبيعي ولم يحتج إلى المساعدة، حصلت بي بي سي على أدلة تشكك في هذه الرواية.

#بي_بي_سي_ترندينغ