قاسم سليماني.. هل كانت صورة قائد فيلق القدس السبب وراء تغيير قاعة المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية السعودية وإيران؟

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تضاربت الأسباب حول تغيير مكان انعقاد المؤتمر الصحفي الذي جمع وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران بعد عودة العلاقات بين البلدين. ونفت الخارجية الإيرانية التكهنات بأن الوفد السعودي رفض الاجتماع في القاعة المقررة نظراً لوجود صورة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأوضحت في بيان أن خللاً فنيا كان وراء عقد المؤتمر في غرفة أخرى.