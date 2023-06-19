وزير التجارة العراقي يثير انتقادات بعد حديثه مع فلاح مسن.. والوزارة توضح
وزير التجارة العراقي يثير انتقادات بعد حديثه مع فلاح مسن.. والوزارة توضح
ضجت مواقع التواصل في العراق بفيديو يظهر وزير التجارة العراقي أثير الغريري وهو برفقة محافظ كركوك ومدير الشرطة خلال حديثه مع الفلاحين والمسوقين لمحصول الحنطة في محافظة كركوك حيث انفعل الوزير على فلاح مسن ما أثار انتقادات واسعة استدعت لإصدار الوزارة بيانا للتوضيح.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.