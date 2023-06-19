وزير التجارة العراقي يثير انتقادات بعد حديثه مع فلاح مسن.. والوزارة توضح

قبل 10 دقيقة

ضجت مواقع التواصل في العراق بفيديو يظهر وزير التجارة العراقي أثير الغريري وهو برفقة محافظ كركوك ومدير الشرطة خلال حديثه مع الفلاحين والمسوقين لمحصول الحنطة في محافظة كركوك حيث انفعل الوزير على فلاح مسن ما أثار انتقادات واسعة استدعت لإصدار الوزارة بيانا للتوضيح.