ريان أير تعتذر بعد إعلانها وصول رحلتها إلى "تل أبيب في فلسطين المحتلة"

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ريان أير تعتذر بعد إعلانها وصول رحلتها إلى "تل أبيب في فلسطين المحتلة"

قبل 31 دقيقة

قدم الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإيرلندية ريان أير اعتذارا بعد أن أعلنت مضيفة الطيران أن مدينة تل أبيب الإسرائيلية هي في فلسطين. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الإيرلندية إيدي ويلسون إن ريان أير "مقتنعة مئة بالمئة بأن ذلك كان خطأ بريئا دون إيحاءات أو نوايا سياسية".

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: