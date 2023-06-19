ريان أير تعتذر بعد إعلانها وصول رحلتها إلى "تل أبيب في فلسطين المحتلة"
ريان أير تعتذر بعد إعلانها وصول رحلتها إلى "تل أبيب في فلسطين المحتلة"
قدم الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإيرلندية ريان أير اعتذارا بعد أن أعلنت مضيفة الطيران أن مدينة تل أبيب الإسرائيلية هي في فلسطين. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الإيرلندية إيدي ويلسون إن ريان أير "مقتنعة مئة بالمئة بأن ذلك كان خطأ بريئا دون إيحاءات أو نوايا سياسية".
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