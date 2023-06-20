الشباب السوداني والحرب

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الشباب السوداني والحرب

قبل دقيقة واحدة

بدّل تاريخ 15 أبريل/نيسان حياة ملايين السودانيين الذين يعيشون اليوم مأساة إنسانية حقيقية بسبب القتال الدائر في بلدهم وصراع الأطراف على السلطة. من انقطاع الكهرباء، وانقطاع الدواء والماء، وانعدام خدمة الانترنت وشبكات الاتصال، ونقص في المواد الغذائية، ووقف التعليم، وصولا إلى موجات نزوح كبيرة. هكذا يبدو المشهد في السودان اليوم. في بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع نناقش انعكاس الأزمة الحالية على حياة السودانيين عموما والشباب خصوصا.

تعرض الحلقة تسلسلا زمنيا لأهم الأحداث التي مرّ بها السودان منذ العام 1956 وحتى يومنا هذا. في الاستديو نستضيف مجتبى الصديق منتج وموزع موسيقي، ومحمد حامد مغني ومنتج موسيقي من السودان، ونناقش تداعيات الأزمة عليهما. في الحلقة نتحدث أيضا عن دور الموسيقى في توثيق الأحداث على الأرض. في اكسترا نتحدث عن الصعوبات والتحديات ونلقي الضوء على مبادرات داخل وخارج السودان تقدم الدعم والمساندة للمحتاجين.

تقديم: سيف الدين الرباعي

إعداد: سماح دعكور ومريم التومي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

منتج مشرف: سماح دعكور

إشراف: أوليفيا لو بوادوفان

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.