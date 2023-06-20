هدى جمال تطرح قضايا "يفضل الناس تجنبها"

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هدى جمال تطرح قضايا "يفضل الناس تجنبها"

قبل 20 دقيقة

فنانة بحرينية ترسم "المسكوت عنه"

هدى جمال فنانة تشكيلية شابة من البحرين تستخدم الرمز والتجريد في رسومها ولكنها في نفس الوقت تحاول أن تقترب من موضوعات "يفضل الناس تجنبها" كما تقول.

نساء يتصدرن فن الإيقاع بفضل "طبلة السِت"

سهى محمد علي فنانة إيقاع مصرية تعزف على آلات تقليدية مصرية مثل الطبلة والدُّف والدهُلّة وتقول إنها تحاول استعادة مكانة المرأة في العزف الشعبي الذي احتكره الرجال منذ عشرات السنين.

سهى تؤدي أيضا مع فرقتها "طبلة السِت" أغاني تراثية وتقوم بتدريب نساء من خلفيات طبقية مختلفة على حرف الغناء الشعبي.

"قماش أسود" رواية عن الحياة والموت في ظل "التنظيم"

أغلبنا عرف ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" من خلال نشرات الأخبار والأفلام الوثائقية وبعض الأعمال الدرامية التي صورت ذلك التنظيم بشكل نمطي في كثير من الأحيان.

الكاتب السوري المغيرة الهويدي تحدث في روايته "قماش أسود" عن حياة سكان مدينته الرقة بشكل مختلف. فهو لم ينحاز لفريق ضد الآخر وسلط الضوء على معاناة المرأة في أماكن النزاع المسلح حتى أنه روى القصة بلسان -ومشاعر - امرأة أيضاً.

حصلت رواية "قماش أسود" على جائزة" غسان كنفاني للرواية العربية" من وزارة الثقافة الفلسطينية.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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