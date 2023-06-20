الموصل عاصمة الموسيقى تنفض غبار "تنظيم الدولة الإسلامية"
الموصل عاصمة الموسيقى تنفض غبار "تنظيم الدولة الإسلامية"
لا تزال مدينة الموصل تحاول أن تنفض عن نفسها آثار فترة خضوعها لسيطرة ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" حيث تعرضت لحملة ممنهجة لقمع وتدمير كافة أنواع الفنون والإبداع.
"مهرجان الموصل للموسيقى التقليدية" يعد أكبر حدث موسيقي تعرفه المدينة منذ قرابة 20 عاما وهو يذكّر بمكانة المدينة كأحد المراكز التاريخية للفنون والثقافة على مدار 12 قرنا من الزمان..
المهرجان هو جزء من مشروع لإحياء التقاليد الموسيقية عنوانه 'سماع العراق' تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للعلوم والفنون "اليونيسكو".