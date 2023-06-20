الموصل عاصمة الموسيقى تنفض غبار "تنظيم الدولة الإسلامية"

قبل 14 دقيقة

لا تزال مدينة الموصل تحاول أن تنفض عن نفسها آثار فترة خضوعها لسيطرة ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" حيث تعرضت لحملة ممنهجة لقمع وتدمير كافة أنواع الفنون والإبداع.