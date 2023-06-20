لؤي فاضل.. وفاة المخرج العراقي تثير استياء من الأوضاع الأمنية في البلاد

قبل 13 دقيقة

عُثر على جثة المخرج العراقي لؤي فاضل غارقة في نهر دجلة بينما كانت تبحث عنه أسرته بعد اختفائه لمدة 6 أيام. وفاة فاضل الغامضة أثارت استياء البعض من الوضع الأمني في العراق. من جانبه، فتح وزير الداخلية تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة.