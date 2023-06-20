بسبب المثلية.. "أزرق القفطان" يغضب حزبا إسلاميا في المغرب

قبل 15 دقيقة

طالب حزب العدالة والتنمية بمنع عرض فيلم "أزرق القفطان" في دور العرض بالمغرب معتبرا أن قصته تشكل تجاوزا خطيرا للقيم الدينية للشعب المغربي، بينما دافع آخرون عنه وعبروا عن رفضهم لأي محاولة لفرض قيود على "حرية الإبداع الفني".

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