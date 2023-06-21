الفنانة السودانية ريم الجعيلي تروي قصصها وقصص نساء أخريات

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الفنانة السودانية ريم الجعيلي تروي قصصها وقصص نساء أخريات

قبل 41 دقيقة

الفنانة التشكيلية السودانية ريم الجعيلي تروي قصصها وقصص نساء أخريات في لوحات تبدو وكأنها مشاهد من رواية. ريم تدير أيضاً مشروعات لدعم المبدعين في السودان من بينها "بيت النسا"، وهو منصة تساعد الفنانات السودانيات على تعلم وعرض أعمالهن. ريم الجعيلي استضافت "فن للحياة" في مرسمها الخاص في الخرطوم.

معتز الفاتح رسام سوداني يستخلص ألوان لوحاته من مواد طبيعة يصنعها بنفسه. نباتات كالدوم واللالوب السوداني والبن الكَركَديه والشاي، كلها مواد يروي من خلالها معتز قصصا لأناس عاديين من أبناء بلده. "فن للحياة" قام بزيارته معتز في معرضه في مدينة الخرطوم، حيث دعانا إلى تذوق أعماله بكل حواسنا!

من الصعب تلخيص مساهمة إبراهيم الصلحي في الفن السوداني والأفريقي الحديث في بضع كلمات. فعلى مدار سبعين عاماً طور الصلحي لغته الفنية التي تعكس تأملاته الفلسفية ثم تأثره بتجربة الاعتقال وأيضا انشغاله المستمر بدور الفنان في المجتمع.

سنتعرف عليه من خلال فنان سوداني تتلمذ على يديه وبات مقربا له بعد ذلك لسنوات. إنه الفنان التشكيلي أحمد سيد أحمد الحسن الذي تحدث إلى "فن للحياة" من داخل معرضين للفنان إبراهيم الصلحي في لندن .

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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