"فن الشارع" في تونس.. ماذا بعد توهج سنوات الاحتجاج؟

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"فن الشارع" في تونس.. ماذا بعد توهج سنوات الاحتجاج؟

قبل 39 دقيقة

"فن للحياة" يتوجه إلى تونس لاستكشاف جوانب من ظاهرة فريدة ولدت مع الحراك الشعبي عام 2011: فن الشارع .

مع حالة التوهج السياسي التي عمّت البلاد آنذاك، وُلد هذا الفن كأداةٍ للتعبير والإبداع الحر بعيداً عن سطوة أجهزة الدولة.

موفدَتُنا إلى تونس سارة مجدي رصدت أنواع الفنون التي اتخذت من الشارع مسرحاً لها وكيف اختلفت بعد أكثر من عشر سنوات من انطلاقها.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

يمكنكم أيضاً مشاهدة التقارير والمقابلات منفصلة عبر حساباتنا الرسمية على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام.

فقط ابحثوا عن هاشتاغ #فن_للحياة لتجدوا كل المحتوى الذي نقدمه في هذا البرنامج الجديد.