جائزة الآغا خان للعمارة تحفاظ على الإرث التاريخي

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جائزة الآغا خان للعمارة تحفاظ على الإرث التاريخي

قبل 31 دقيقة

مدير جائزة الآغا خان للعمارة يتحدث إلى "فن للحياة"

‏ من أهم الجوائز في مجال التصميم المعماري جائزة الآغا خان للعمارة التي تأسست عام 1977. تقدر الجائزة بمليون دولار أمريكي وتُمنح كل ثلاث سنوات للمشاريع التي تقدم معايير جديدة في هندسة البناء والحفاظ على الإرث التاريخي.

تم توزيع الجوائز في العاصمة العمانية مسقط حيث التقينا بمدير جائزة الآغا خان للعمارة، فَرُّخ درخشاني.

تجديد دار نيماير للضيافة، طرابلس

فاز في الدورة الأخيرة لجائزة الآغا خان للعمارة ستة مشروعات من بين 20 مشروعا وصلت للتصفيات النهائية من بين 460 مرشح من حول العالم.

مشروع واحد من المنطقة العربية فاز بإحدى الجوائز وكان عن إعادة تأهيل دار الضيافة في معرض رشيد كرامي الدولي في مدينة طرابلس اللبنانية. هذا البناء من تصميم المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير، ولكنه لم يكتمل بسبب اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975. التفاصيل مع الفائزَين في المشروع نيكولا فياض وشارل كاتانا.

برج وفرة، مدينة الكويت

من الأعمال التي ترشحت من الدول العربية للمنافسة على جائزة آغا خان للعمارة خلال دورتها الأخيرة، مشروع برج الوفرة في مدينة الكويت والذي صمم على هيئة برج للرياح ليتكيف مع المناخ الحار للمدينة. هذا البناء الحديث متعدد الطوابق حاول أن يتبني المكونات التقليدية للبيوت القديمة في الكويت. "فن للحياة" التقى بالمهندس ناصر أبو الحسن أحد المسؤولين عن المشروع.

وادي إيسي, آيت منصور

من التصميمات التي نافست على جائزة الآغا خان للعمارة خلال دورتها الأخيرة، مشروع من المغرب يسهّل الوصول إلى منطقة نائية خلابة وهي وادي إيسي في منطقة آيت منصور وسط جبال الأطلس الصغير.

مصممة المشروع سليمة الناجي تحدثت "فن للحياة" وقالت أن المشروع اعتمد على تقنيات بناء عمرها مئات السنين.

تأهيل مكتب البريد, المنامة

من بين العشرين مشروع الذين وصلوا للقائمة النهائية للمنافسة على حائزة الآغا خان للعمارة في دورتها الأخيرة، مشروع مبنى الجمارك في مدينة المنامة الذي يعد من أقدم المنشآت العامة في دولة البحرين، حيث افتتح عام 1937 وظل يؤدي وظيفته طيلة خمسة عقود إلى أن تم تحويله بعد ذلك إلى مكتب البريد تعرض إثرها لعدة تعديلات معمارية.

تم إعادة تأهيل هذا المبنى مؤخراً ليعود إلى شكله الأصلي. المهندس المعماري محمد سالم قال إن هذا المشروع كان مرشحاً نظراً لدلالته التاريخية.

الفنانة كمبان منت أعل وركان من موريتانيا

على هامش جائزة الآغا خان للعمارة التي تقدم كل ثلاث سنوات يتم تنظيم مسابقة لتشجيع المحافظة على التقاليد الموسيقية. في الدورة الأخيرة التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط، فازت بالجائزة

الفنانة كمبان منت أعل وركان من موريتانيا.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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