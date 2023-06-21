السينما تتحدى الحرب في اليمن

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السينما تتحدى الحرب في اليمن

قبل 29 دقيقة

ناردستان"، الشعر العربي… إليكترونيا!

الثنائي المغربي وليد بن سليم ووداد بروكوس بدءا مع موسيقى "الراب" منذ أكثر من عشرين عاما. وفي عام 2013 كونا فريقاً أسموه "نردستان" يقدمان من خلاله أشعاراً عربية من القرنين التاسع والثالث عشر على إيقاعات الموسيقى الاليكترونية والروك. التقينا بهما في مدينة ليفربول في بريطانيا.

عشرون فيلما من اليمن بالرغم من الحرب

مهرجان "كرامة اليمن لأفلام حقوق الإنسان" قدم ما يقرب من أربعين فيلما نصفها على الأقل تم صنعها داخل اليمن بالرغم من الحرب. المهرجان كان على الانترنت ولكنه تمكن تنظيم عروض في مدينة تعز اليمنية.

هل الأدب الشعبي اليمني مهدد بسبب الحرب؟

النسخة الأخيرة من مهرجان ليفربول للثقافة والفنون العربية جاء هذا العام تحت شعار 'الصراع في اليمن‘.

قدم المهرجان مشروعا بحث في كيفية الحفاظ على الأدب الشعبي والشفهي في اليمن في ظل الحرب الدائرة حالياً.

يذكر أن مدينة ليفربول لها روابط قديمة مع التجمعات العربية حيث إن أوائل المهاجرين العرب إلى بريطانيا ‏كانوا بحارة يمنيين جاؤوا إلى ميناء المدينة عام 1860.

"ستمضي بي الشوارع إلى وطني"

"مهرجان ليفربول للثقافة والفنون" نظم على مدار العام ورشات عمل استمع فيها شعراء يمنيون إلى تجارب وذكريات لمهاجرين يمنيين في بريطانيا. نتج عن ذلك قصائد شعرية تعبر عن تلك التجارب المشتركة تم تحويلها بعد ذلك إلى أفلام قصيرة.

قصيدة"ستمضي بي الشوارع إلى وطني" لآمنة عتيق تحولت إلى فيلم من إخراج أوليفيا فيربر.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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