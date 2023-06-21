عيد الأضحى: فتوى شيخ مصري عن إجازة التضحية بالطيور تثير جدلا فقهيا في مصر

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أثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي، جدلاً واسعاً بعد دعوته إلى نشر ثقافة الأضحية بالطيور، بدلًا من نشر ثقافة الاستدانة والتقسيط. تصريحات الهلالي دفعت الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، للرد حيث قال إن الأضحية يجب أن تكون من بهيمة الأنعام كما جاءت في القرآن والسنة.