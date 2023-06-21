الرابر الفرنسي كاريس: إلغاء حفله في طنجة بسبب "الإساءة" للمرأة المغربية

قبل 57 دقيقة

ألغيت حفلة مغني الراب الفرنسي كاريس في طنجة بعد حملة الكترونية شنها مغاربة على مواقع التواصل لمقاطعة الحفلة. الحملة جاءت بسبب أغنية سابقة لكاريس وصف خلالها المرأة المغربية بكلمات مسيئة.

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