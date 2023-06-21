ألعاب الفيديو.. هل يمكن أن تحدث سماعات الرأس فجوة في الجمجمة ؟
ألعاب الفيديو.. هل يمكن أن تحدث سماعات الرأس فجوة في الجمجمة ؟
صُدم أحد لاعبي الفيديو بعد أن حلق رأسه خلال بث مباشر من أجل المشاركة في عمل خيري ليكتشف وجود فجوة في جمجمته في مكان وجود سماعات الرأس الخاصة به.
فما الآثار التي قد تظهر على مدمني الألعاب الإلكترونية؟ وكيف يمكن تجنبها؟
تحدثنا مع أخصائي العلوم العصبية فواز الأسعد ولاعب الفيديو العراقي محمد كاظم المعروف على يوتيوب بـ SHRASA.
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