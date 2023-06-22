حكيم زياش.. هل ينضم النجم المغربي ولاعبون آخرون من تشيلسي إلى الأندية السعودية؟

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اتفق نادي تشيلسي اللندني مع أربعة أندية سعودية على نقل لاعبيها، وتم الإعلان رسميا عن انتقال نغولو كانتي إلى "اتحاد جدة". وحسب الإعلامي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو، توصل النجم المغربي حكيم زياش لاتفاقٍ شفهي مع مسؤولي النصر، وكاليدو كوليبالي مع الهلال السعودي، وحارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي مع نادي أهلي جدة.