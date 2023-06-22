هضبة الجولان.. اشتباكات بين الدروز والشرطة الإسرائيلية بسبب "مراوح الرياح"

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هضبة الجولان.. اشتباكات بين الدروز والشرطة الإسرائيلية بسبب "مراوح الرياح"

قبل 40 دقيقة

على مدى الأيام الماضية، نظم المئات في القرى الدرزية في هضبة الجولان مظاهرات احتجاجا على مشروع إسرائيلي لبناء مراوح جديدة لتوليد الطاقة البديلة.

وأثار هذا المشروع القديم الجديد جدلا تجاوز الجولان ليمتد إلى داخل إسرائيل. فماذا نعرف عن هذا المشروع؟ وما أسباب هذه المظاهرات؟

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: