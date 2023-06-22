كشك ماريا.. ما قصة مطعم السيدة البغدادية التي ثار العراقيون لأجلها؟

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كشك ماريا.. ما قصة مطعم السيدة البغدادية التي ثار العراقيون لأجلها؟

قبل 37 دقيقة

تضامن الكثير من العراقيين والعراقيات على مواقع التواصل الاجتماعي مع "ماريا فوود" بعد تكسير كشكها للوجبات السريعة في بغداد من قبل أفراد في بلدية بغداد.

وعلى أثره التقت بأمين بغداد الذي وعدها بإعادة تأهيل كشكها على حسابه الشخصي ومحاسبة المسؤولين عن الضرر.

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