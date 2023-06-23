مصر وأثيوبيا: ضحكات متبادلة بين السيسي وآبي أحمد في قمة باريس تثير انتقادات مصرية.
مصر وأثيوبيا: ضحكات متبادلة بين السيسي وآبي أحمد في قمة باريس تثير انتقادات مصرية.
أثارت صورة جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في افتتاح قمة "ميثاقٍ مالي عالمي جديد" بباريس جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
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فيديو, غرق قارب المهاجرين: هل كان بإمكان خفر السواحل اليوناني إنقاذ المئات من الغرق؟, المدة 3,44
حصلت بي بي سي على أدلة تشكك في رواية خفر السواحل اليوناني بشأن غرق مركب المهاجرين الذي كان على متنه المئات، بينهم أطفال.