مأساة الغواصة تيتان تثير الجدل بشأن غرق قوارب المهاجرين

قبل 9 دقيقة

تفاعل كثيرون مع انتقادات بشأن كمية الموارد التي تم توظيفها في عملية البحث عن الغواصة تيتان بالمقارنة مع عمليات البحث عن قوارب المهاجرين، وأحدثها غرق سفينة قبالة سواحل اليونان كانت تحمل أكثر من 700 شخص، أغلبهم في عداد المفقودين. وهناك تبادل بالاتهامات بشأن التقصير أو الإسهام في غرقهم.