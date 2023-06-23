عيدروس الزُبيدي: نرحب بأي كيان جنوبي وباب الحوار مفتوح مع الجميع

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عيدروس الزُبيدي: نرحب بأي كيان جنوبي وباب الحوار مفتوح مع الجميع

قبل 38 دقيقة

قال عيدروس الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني إنّ للمجلسين أهدافا مختلفة ولكن الضرورة والتحالف يقتضيان الالتزام ببرنامج مجلس القيادة الرئاسي في المرحلة الحالية حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بالمجلس الوطني الحضرمي الذي أعلن عن تشكيله مؤخراً في السعودية، أعرب الزبيدي عن ترحيبه بأي كيان جنوبي واستعداد مجلسه للحوار مع الجميع مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم اطلاعه بعد على الوثائق المتعلقة بالمجلس الجديد أو إلمامه ببرنامجه.

وعن تصور المجلس الانتقالي الجنوبي للحل في اليمن، قال الزُبيدي إنّهم يمتلكون رؤية تتمثل في نظام ديمقراطي، ولديهم برنامج واضح يدخل في إطار المفاوضات اليمنية الشاملة حسب تعبيره.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي تمسك مجلسه بأهدافه مشيراً إلى ثلاثة خيارات ممكنة في حال جرى استفتاء في جنوب البلاد وتتمثل إما في أن يبقى الجنوب في إطار دولة موحدة أو في إطار دولة اتحادية أو العودة إلى ما قبل حدود 1990.

وأوضح الزُبيدي اتفاق مجلسه مع مجلس القيادة الرئاسي على تقديم رؤية تتعلق بقضية الجنوب وتكليف فريق للتفاوض بشأنها.

فكيف يرى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العلاقة داخل مجلس القيادة الرئاسي؟ وما تقييمه للدور الذي تقوم به دول الجوار بما في ذلك السعودية والإمارات؟ وعلى من يعوّل الزُبيدي في تحقيق مطالبه المتعلقة بقضية الجنوب؟