وائل غنيم.. الناشط المصري يظهر لأول مرة منذ عودته إلى مصر العام الماضي

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أثار الناشط السياسي المصري، وائل غنيم، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب نشره أول صورة له من أحد شوارع القاهرة مرتديا جلابية وبيده بطيخة. وليخرج بعدها في أول فيديو بعد وصوله إلى مصر بعد 9 سنوات في الخارج، كاشفا كواليس عودته، وتوقفه في المطار، مما أثار تفاعل نشطاء.