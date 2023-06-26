لماذا أثارت باريس جدلاً بتصريحاتها عن علاقات إيران مع دول الخليج؟

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ردت الخارجية الإيرانية على تغريدة للخارجية الفرنسية اتهمت فيها طهران بالتسبب بعدم الاستقرار في المنطقة ومطالبة بحضور أكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج. وعلق ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التغريدة بأن على فرنسا التوقف عن الإدلاء بتصريحات متدخلة.