الكولوسيوم في إيطاليا: البحث عن سائح نحت اسمه واسم صاحبته على جدار الأثر التاريخي

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الكولوسيوم في إيطاليا: البحث عن سائح نحت اسمه واسم صاحبته على جدار الأثر التاريخي

قبل 19 دقيقة

تبحث السلطات الإيطالية عن سائح نحت اسمه واسم صديقته على جدران "الكولوسيوم" الأثرية التي يبلغ عمرها نحو ألفي عام في روما. وطالبت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانشي بمعاقبته على جريمة أدت في السابق إلى فرض غرامات بلغت نحو 25 ألف دولار.

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